В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту найденного на полигоне тела младенца

В Ленинградской области на территории мусорного полигона был обнаружен труп новорожденной девочки с неотделенной пуповиной, а также с множественными телесными повреждениями туловища, головы и конечностей (возможно получены работой большой техники на полигоне).
Следователем по городу Волхов было возбуждено уголовное дело ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Труп направлен в морг для установления причины смерти. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Фото: Следком47
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