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В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту найденного на полигоне тела младенца
Сегодня, 8:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту найденного на полигоне тела младенца

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Следователем по городу Волхов было возбуждено уголовное дело  ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В Ленинградской области на территории мусорного полигона был обнаружен труп новорожденной девочки с неотделенной пуповиной, а также с множественными телесными повреждениями туловища, головы и конечностей (возможно получены работой большой техники на полигоне).

Следователем по городу Волхов было возбуждено уголовное дело  ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Труп направлен в морг для установления причины смерти. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Фото: Следком47

Теги: дети, тбо, тело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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