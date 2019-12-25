В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту найденного на полигоне тела младенца

Следователем по городу Волхов было возбуждено уголовное дело ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В Ленинградской области на территории мусорного полигона был обнаружен труп новорожденной девочки с неотделенной пуповиной, а также с множественными телесными повреждениями туловища, головы и конечностей (возможно получены работой большой техники на полигоне).

Следователем по городу Волхов было возбуждено уголовное дело ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Труп направлен в морг для установления причины смерти. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Фото: Следком47