По дороге в районе Бугров пробежала стая лосей

Некоторые эксперты считают, что на видео попали самцы, которые ищут более комфортных мест обитания из-за таяния снега. Однако биолог Павел Глазков не согласен с таким мнением.

Видеорегистратор одного из автомобилистов заснял стаю лосей, перебегавших дорогу в районе Бугров. Видео было опубликовано 6 февраля в Telegram-канале администрации Красногвардейского района.

Отметим, что бесстрашные сохатые пронеслись недалеко от Бугровского поселения, а затем выпрыгнули прямо перед автомобилем на дорогу, ведущую в деревню Мендсары.

Некоторые эксперты считают, что на видео попали самцы, которые ищут более комфортных мест обитания из-за таяния снега. Однако биолог Павел Глазков не согласен с таким мнением: специалист рассказал в беседе с "Фонтанкой", что камера запечатлела самок с лосятами. Обычно у лосей рождается один или два детеныша, но в данном случае на кадрах можно наблюдать тройню, что является исключительным случаем. Лоси-самцы сбиваются в стаи на зиму, а самки могут объединяться друг с другом. Молодые лоси проводят около девяти месяцев рядом с матерью и рождаются в апреле-мае. В начале лета они начинают самостоятельную жизнь, иногда встречаясь в паре – это братья или сестры, которые выросли вместе.

Ранее мы сообщили о том, что в Кингисеппском районе заметили огромную стаю волков.

Видео: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского