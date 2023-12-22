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В Кингисеппском районе заметили огромную стаю волков

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Биолог Павел Глазков отметил, что для Кингисеппского района это очень большая стая.

В Кингисеппском районе заметили огромное количество волков. По лесу шла стая из 14 зверей. Об этом сообщил в своей группе "Каждой твари по паре" биолог Павел Глазков. 

Для нашего региона это очень большое количество.

Павел Глазков, биолог

Как отметил специалист, волчья стая состоит обычно из родственников. Но иногда в холодные снежные зимы к ним могут присоединяться и одиночные пришлые волки. Павел Глазков отметил, что сейчас именно такая ситуация. Животные объединяются, чтобы выжить. 

Сейчас у волков в самом разгаре гон, время продолжения рода, который в нашем регионе продлится до начала весны. В Ленинградской области обитает около полутысячи волков.

Павел Глазков, биолог

Ранее на Piter.tv писали, что в Обухово в отходах нашли живого йорка.

Видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков | Животные, природа, Санкт-Петербург, Ленобласть

Теги: биолог, волчья стая, ленобласть, павел глазков
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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