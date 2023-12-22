В Ленобласти фотоловушка "поймала" сонного медведя

Фотоловушка, установленная в одном из охотничьих хозяйств в Ленобласти, запечатлела сонного медведя. Подробности приводит комитет по животному миру 47-ого региона.
Специалисты отмечают, что в Ленобласть активно приходит весна. Температура закрепилась стабильно выше нуля, снег и лёд тают, а животные и растения просыпаются после зимней спячки.
В том числе, в дикой природе пробуждаются и медведи. Камера запечатлела "хозяина леса" в 6:00 в четверг, 14 марта.
Ранее в Росприроднадзоре Петербурга рассказали, как вести себя при встрече с бобром.
Фото: пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти
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