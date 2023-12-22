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В Ленобласти фотоловушка "поймала" сонного медведя
Сегодня, 10:06
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В Ленобласти фотоловушка "поймала" сонного медведя

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Камера запечатлела "хозяина леса"  в 6:00 в четверг, 14 марта.

Фотоловушка, установленная в одном из охотничьих хозяйств в Ленобласти, запечатлела сонного медведя. Подробности приводит комитет по животному миру 47-ого региона.

Специалисты отмечают, что в Ленобласть активно приходит весна. Температура закрепилась стабильно выше нуля, снег и лёд тают, а животные и растения просыпаются после зимней спячки.

В том числе, в дикой природе пробуждаются и медведи. Камера запечатлела "хозяина леса"  в 6:00 в четверг, 14 марта.

Ранее в Росприроднадзоре Петербурга рассказали, как вести себя при встрече с бобром.

Фото: пресс-служба комитета по животному миру Ленобласти

Теги: дикие животные, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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