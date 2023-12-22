В Росприроднадзоре Петербурга рассказали, как вести себя при встрече с бобром

Бобров всё чаще замечают в зонах жилой застройки Северной столицы.

Петербуржцы начали чаще замечать бобров в жилых районах города. Как подтвердила Северо-пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора, это связано с приходом весны и потеплением. Хотя бобры не впадают в спячку зимой, они становятся менее активными. Однако, с наступлением тепла, животные прогреваются на солнце и пытаются пополнить запасы корма.

Сейчас бобры питаются корой деревьев, так как их излюбленные лакомства, такие как камыши, кувшинки и тростник, ещё недоступны. В раннюю весну эти животные также занимаются ремонтом плотин и жилищ, которые могли пострадать от зимней погоды.

Специалисты рекомендуют избегать приближения к бобрам, не гладить и не фотографировать их. Если бобр почувствует, что человек подошел слишком близко, он будет бить хвостом и постарается спрятаться в воде. Если подходящего укрытия рядом нет, бобр может укусить.

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Фото: Pxhere