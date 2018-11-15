Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей". По словам артистки, она "переросла" свои роли в проекте и достигла там потолка карьеры. Об этом звезда шоу-бизнеса заявила в интервью изданию "СтарХит".
Решение Юлии было не спонтанным, а заранее продуманным. Перед уходом она встретилась с коллегами и объяснила ситуацию. Девушка объяснила, что "Уральские пельмени" дали ей много в профессиональном плане. Однако "творческая стабильность, игра по накатанной - главный враг актера".
Оставаться заложником одного образа — прямой путь к печальным самоповторам и забвению
напомнила юмористка
Партнеры по сцене просили ее остаться в проекте и предлагали различные варианты сотрудничества. Сейчас Юлия намерена сосредоточиться на других работах - кулираной передаче и ток-шоу с более интеллигентным юмором. Ее график загружен, но она готова к предложениям и новым идеям.
Напомним, что девушка входила в актерский состав шоу с 2009 года
Ранее Piter.tv писал о том, что ведущий "Вечернего Урганта" рассказал об уходе из "Уральских пельменей".
Фото: Вконтакте/Юлия Михалкова
Видео: YouTube/Уральские Пельмени
Обсуждение ( 0 )