Звезда хочет покорять другие горизонты.

Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей". По словам артистки, она "переросла" свои роли в проекте и достигла там потолка карьеры. Об этом звезда шоу-бизнеса заявила в интервью изданию "СтарХит".

Решение Юлии было не спонтанным, а заранее продуманным. Перед уходом она встретилась с коллегами и объяснила ситуацию. Девушка объяснила, что "Уральские пельмени" дали ей много в профессиональном плане. Однако "творческая стабильность, игра по накатанной - главный враг актера".

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Партнеры по сцене просили ее остаться в проекте и предлагали различные варианты сотрудничества. Сейчас Юлия намерена сосредоточиться на других работах - кулираной передаче и ток-шоу с более интеллигентным юмором. Ее график загружен, но она готова к предложениям и новым идеям.

Напомним, что девушка входила в актерский состав шоу с 2009 года

Ранее Piter.tv писал о том, что ведущий "Вечернего Урганта" рассказал об уходе из "Уральских пельменей".

Фото: Вконтакте/Юлия Михалкова

Видео: YouTube/Уральские Пельмени