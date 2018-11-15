Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал об уходе из "Уральских пельменей"

Телеведущий решил покинуть коллектив после того, как его попросили писать шутки про тещу.

Владимир Маркони рассказал о своем уходе их шоу "Уральские пельмени". Маркони является автором шоу "Реутов ТВ", а также ведущим рубрик в "Вечернем Урганте". В интервью на YouTube-канале "вДудь" он назвал свой уход из "Уральских пельменей" ярким событием.

Телеведущий решил покинуть коллектив после того, как его попросили писать шутки про тещу. Уход был безболезненным, так как уже тогда его пригласили в "Вечерний Ургант". Кроме того, Маркони перешел на "Первый канал" с большим плюсом.

Напомним, шоу "Уральские пельмени" состоит команды КВН Высшей лиги, появившееся в 1993 году. На пике популярности команда создала собственное телешоу на канале СТС.

Видео: вДудь