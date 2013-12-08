ТНТ закрыл юмористическое шоу "Импровизация"

Проект выходил на телеэкранах с 2016 года.

Российский телеканал ТНТ принял решение закрыть юмористическое шоу "Импровизация", которое выходило в эфир с 2016 года. Об этом в собственном Telegram-канале рассказали сами участники проекта. В видеообращении к зрителям креативный продюсер Стас Шеминов пояснил, что также выходить на экраны не будет шоу "Импровизация. Команды". Это решение связано с изменением стратегии руководства телеканала. Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун пообещали поклонникам, что будут как и раньше выступать с концертами, а также заниматься совместными проектами. В пресс-службе канала добавили, что проект "Импровизация" закрыт из-за низких рейтингов (доли ниже средних показателей), а также тем, что в эфире проект пользовался гораздо меньшей популярностью, чем в социальных сетях.

В этом году юмору действительно пришлось непросто, и мы много раз говорили о том, что юмористической составляющей телеэфира необходима перезагрузка. Если один проект уходит, то ему на смену придут сразу несколько новых. пресс-служба ТНТ

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Фото и видео: Telegram / "Импровизация"

