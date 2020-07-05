"Произошла некая переоценка ценностей": Вячеслав Чепурченко – о сериале "Жуки"

Артист также рассказал о самых смешных и неожиданных случаях на съемочной площадке.

С 5 декабря на телеканале ТНТ стартовал третий, финальный, сезон сериала "Жуки". По сюжету уже полюбившейся зрителям тройке столичных айтишников пришлось отправиться создавать приложение для знакомств в глухой русской деревне. В конце героям предстоит закрыть личные и рабочие гештальты. Одну из главных ролей исполнил Вячеслав Чепурченко. Мы поговорили с ним и выяснили, удастся ли его персонажу остаться счастливым и найти свою любовь, в чём находит счастье сам актёр и куда лучше всего отправиться для бар-хоппинга в Санкт-Петербурге.

Как ты думаешь, почему сериал "Жуки" так удачно зашёл зрителям?

Думаю, это потому, что сериал добрый, светлый, уютный. Он рассказывает о не глупых, а наивных людях, там очень колоритные персонажи. Он дарит ощущение тепла, доброты и того, что я называю "бабушка в деревне". Даже те, у кого нет бабушки в деревне, всё равно понимают, о чём это: хочется вернуться куда-то, где тебя любят, где тебя нежат, туда, где звуки природы и запахи деревни. Такое ощущение даёт просмотр "Жуков".

Как внутренне изменился твой герой Никита за все 3 сезона проекта?

На самом деле, для нас это 5-6 лет съёмок, а для героев сериала – это всего лишь лето, то есть буквально три месяца. А за три месяца, естественно, никаких глобальных ментальных перемен в персонаже произойти не может. Но у Никиты, наверное, произошла некая переоценка ценностей, хотя он наиболее организованный из всей тройки, которая приехала из Москвы в деревню. Он один из первых начал активничать и выживать в этой деревне, организовывать и генерить идеи, контролировать всё это. Никита меньше всех изменился за лето в деревне, потому что он всегда комфортно себя чувствовал, он умеет выживать и развиваться что в Москве, что в деревне.

В сериале "Жуки" много сцен, где необходимо выполнять трюки. За тебя это делали каскадеры или ты их выполнял сам?

У меня в "Жуках" не было таких опасных трюков, для которых нужны были дублёры. У парней, я знаю, была необходимость в дублёрах. Но для меня ничего такого не было. Максимум – мы катались на воздушном шаре. Но я не боюсь высоты, поэтому для меня это не было проблемой. Голым покататься на коне – тоже. Единственное, наверное, дублёр вместо меня по полю мчал на коне полуголым. Мне это не доверили, потому что без седла это достаточно опасно. И дело не в том, боюсь я или не боюсь, это всегда связано больше не с храбростью актёра, а с тем, что актёр может упасть с лошади, повредить что-нибудь, удариться лицом, головой, тогда съёмочный процесс остановится – это никому не нужно, это лишние траты и лишнее время.

Какой самый смешной случай тебе запомнился со съёмок сериала?

На самом деле, смешные моменты обычно происходили во время съёмок диалоговых сцен. Мы все очень сдружились и сработались. Так что с некоторыми актёрами я просто физически не могу держаться. Когда я с Максом Лагашкиным или с Игорем Верником, я "колюсь" постоянно. "Колюсь" – в смысле вижу чертят в их глазах. Актёры говорят какой-то смешной текст с очень серьёзными лицами, и я понимаю, насколько это всё смешно, и это всегда выводит из образа. Много сцен нам приходилось переснимать из-за того, что мы смеялись безостановочно. В интернете, в соцсетях выкладывали эти ролики, когда мы "колемся", те кадры, которые не вошли в сериал.

Если абстрагироваться от основного сюжета сериала, то возникает ощущение, что герои пытаются найти заветное счастье и "место под солнцем", а удалось ли это Никите? А лично тебе?

Естественно, его поиск счастья приходит к какому-то логическому завершению. Но найдёт Никита его или нет – нужно смотреть сериал до конца, чтобы это узнать! Это действительно важный момент как для Никиты, так и для сюжета. Но чтобы узнать, получится ли у него остаться счастливым и найти свою любовь, надо посмотреть третий сезон.

Моё счастье заключается в моей семье. Мечта для меня – это найти золотую середину между работой и семьёй. Я понимаю, что всех денег не заработаешь. Я бы с удовольствием снимался бы, не вылезая, во всех проектах, но в результате я не буду видеть семью. Мне это такой вариант не нравится. Иначе для чего я вообще работаю? Ради денег? Это не самый главный стимул для меня. Так что я был бы максимально счастлив и видеть семью, и работать – пока мне это удаётся.

В одном из интервью ты отметил, что у тебя была апатия из-за того, что ты не был в актёрской обойме. А из чего конкретно складывается эта обойма лично для тебя?

Я в ней не был и не присутствую. Обойма – это когда тебя зовут из проекта в проект, когда у тебя так много предложений, что ты можешь выбирать, в чём сниматься, а в чём – нет. Чем больше возможности выбирать, тем больше хороших проектов, в которых ты участвуешь. Ведь есть возможность оценить, хороший ли проект, успешный ли он будет, какой материал, какой персонаж. У меня такой возможности практически нет. Я снимаюсь в том, что мне предлагают, и очень часто бывает, что персонаж мне не нравится, но я понимаю, что сидеть дома и не работать – тоже не стоит. Деньги нужно зарабатывать – и большим, и малым артистам нужно есть. Поэтому как бы я ни хотел сидеть дома с семьёй, я часто соглашаюсь на проекты, на которые, наверное, не согласился бы, если бы был в обойме.

Яркий пример актёра "в обойме" – Саша Петров. Он быстро взлетел. Таких примеров много, когда артист снялся в одном проекте, а дальше – вверх, вверх, вверх. Дальше каждый обходится с этим по-разному.

В одном из интервью ты рассказал, что любишь спальные районы и дворы, а какие ощущения у тебя от дворов Петербурга? Есть ли какие-то любимые?

Наверное, я рассказывал об этом в контексте какой-то истории. Я люблю гулять по новым местам – центр ли это или спальный район, мне очень нравится. Флёр путешествия может даже самый обычный двор превратить в волшебное место. Так, что заходишь и в ту кафешку, в которую у себя в районе никогда не приметил бы, и борщ там кажется самым вкусным, хотя такой же продаётся и в твоём районе.

Мне очень нравится гулять по Питеру. Естественно, нравится улица Рубинштейна. Рядом с Московским вокзалом есть ещё прекрасное заведение – кажется, называется "Италия". Там итальянские блюда, пицца, в окне стоит мотоцикл. Я не могу сказать, что я прям любитель спальных районов. Всё-таки мне нравится, когда есть инфраструктура. В обычном спальном районе не всегда есть какие-то бары, кафешки и так далее. Мне нравится, когда вокруг много всего.

Плюс у меня есть такое увлечение – бар-хоппинг, когда ты "прыгаешь" по барам и выпиваешь в каждом по бокалу. Рубинштейна для этого вообще идеальное место: ты зашёл в один бар, выпил бокальчик пива, с кем-то пообщался, зашёл в другой бар. Ты не засиживаешься на одном месте. Ещё люблю The Hat – джазовый бар. Очень часто, когда я снимаюсь в Питере и потом жду свой поезд, я иду пешочком до Белинского в "Шляпу". Там провожу часочек-полтора, выпиваю, слушаю прекрасную музыку и иду на поезд.

Чем тебя привлекает бар-хоппинг?

Тем, что ты не засиживаешься на одном месте, не упиваешься до плохого состояния. Ты выпил в одном месте – там тебя никто не зацепил, ты ни с кем не заговорил. Потом в другом месте уже появился кто-то интересный, ты заобщался. Новые люди, новая атмосфера. Как это говорится? И мир посмотреть, и себя показать. "Прыгаешь", знакомишься, выпиваешь, а пока прогуливаешься от заведения к заведению, немного приходишь в себя. Это очень круто.

Вообще, как бы это ни звучало, я люблю выпивать один. Очень люблю выпивать с женой – мы и вдвоём увлекаемся тем же бар-хоппингом. Но если я на съёмках в городе и у меня есть свободное время, я очень люблю побродить один.

Фото: ТНТ