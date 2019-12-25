Возглавлявший ФАС Артемьев может стать помощником Мишустина

Возглавлявший ФАС Игорь Артемьев может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение главы кабмина.
Главой Федеральной антимонопольной службы назначен Максим Шаскольский, ранее занимавший должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.
Мишустин поблагодарил коллектив службы за многолетнюю профессиональную работу и Артемьева лично. Бывший глава ФАС поблагодарил премьера за предложение и принял его.
Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься.
Игорь Артемьев, бывший глава ФСИН
Михаил Мишусти призвал Шаскольского на новом посту в первую очередь обратить внимание на коммунальные тарифы, медикаменты и продукты. Премьер-министр отметил, что в обществе существует серьёзный запрос на справедливость.
Ранее мы писали, что вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский может возглавить ФАС.
Фото: pixabay.com
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