Возглавлявший ФАС Артемьев может стать помощником Мишустина

Премьер-министр отметил, что в обществе существует серьёзный запрос на справедливость.

Возглавлявший ФАС Игорь Артемьев может стать помощником премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на распоряжение главы кабмина.

Главой Федеральной антимонопольной службы назначен Максим Шаскольский, ранее занимавший должность вице-губернатора Санкт-Петербурга.

Мишустин поблагодарил коллектив службы за многолетнюю профессиональную работу и Артемьева лично. Бывший глава ФАС поблагодарил премьера за предложение и принял его.

Предстоит большая работа, и я буду с удовольствием этим заниматься. Игорь Артемьев, бывший глава ФСИН

Михаил Мишусти призвал Шаскольского на новом посту в первую очередь обратить внимание на коммунальные тарифы, медикаменты и продукты. Премьер-министр отметил, что в обществе существует серьёзный запрос на справедливость.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский может возглавить ФАС.

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