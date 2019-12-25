Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский может возглавить ФАС

В Смольном он отвечает за энергетику и тарифы.

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский рассматривается на должность главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Основным преимуществом чиновника является его успешная работа по урегулированию тарифной политики в ЖКХ. Об этом пишет "Фонтанка".

В Смольном Шаскольский отвечает за энергетику и тарифы. Одним из первых действий нового вице-губернатора в 2019 году стало расторжение ряда контрактов с "Водоканалом", в которых заметно превышалась себестоимость услуг. Генерального директора предприятия Евгения Целикова уволили, а затем задержали. После этого рост тарифов на услуги ЖКХ заметно замедлился по сравнению с прогнозируемыми значениями.

К слову, цены на холодную воду для населения выросли на 3,2% вместо 7%, а для предприятий на 3,7% вместо 8%. Отопление и горячая вода и вовсе подешевели. В целом рост совокупного платежа за ЖКУ составил 0,4% вместо запланированных 4,3%. В 2020 году тарифы выросли на 3,5%. На лето 2021 года установлена планка в 3,3%.

Ранее мы писали, что траты петербуржцев на транспорт не должны превышать 7% от доходов.

Фото: gov.spb.ru