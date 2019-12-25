Траты петербуржцев на транспорт не должны превышать 7% от доходов

Расходы на транспорт рассчитывались по стоимости месячного проездного, предоставляющего 70 поездок на метро и неограниченное по земле.

В администрации Петербурга установили предельное значение для транспортного обслуживания населения города. Согласно расчетам, траты на транспорт (как наземный, так и подземный) не должны превышать 7% от доходов. Такой стандарт утвердил профильный комитет в начале ноября.

Расходы на транспорт рассчитывались по стоимости месячного проездного, предоставляющего 70 поездок на метро и неограниченное по земле. Сейчас такой билет можно купить за 3 015 рублей.

По информации Росстата, во втором квартале 2020 года средняя зарплата петербуржцев составила 45 207 рублей. В итоге, по методологии Комитета по транспорту, горожане тратили на проезд 6,66%, т.е. уложились в 7-ми процентный лимит.

Ранее мы писали, что для петербургского общественного транспорта приняли стандарт качества.

Фото: Piter.TV