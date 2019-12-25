Ему должны будут следовать и предприятия общественного транспорта, и частные перевозчики.

В понедельник, 9 ноября, для петербургского общественного транспорта приняли стандарт качества, которому будут следовать как предприятия общественного транспорта,так частные перевозчики. Об этом рассказали в комитете по транспорту 9 ноября.

Главные положения: доступность, надежность, комфорт, безопасность. Стандарт распространяется на инфраструктуру в том числе, то есть на станции метро и остановки. Так, от остановки до жилого многоквартирного дома и от объекта торговли площадью 1 тыс. м2 и более должно быть не более 500 метров, от частного – не более 800 метров, от поликлиник и учреждений соцобслуживания остановки должны находиться не более, чем в 300 метрах.

В стандарте предусмотрены обязательные параметры комфортного для пассажиров микроклимата, максимальные отклонения от маршрутов движения общественного транспорта и расписания движения.

Ранее мы писали, что в Петербурге общественный транспорт готовы переводить на "экологичные" виды топлива.

Фото: Piter.TV