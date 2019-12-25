Детали ситуации пока не прояснялись.

В Петербурге общественный транспорт готовы переводить на "экологичные" виды топлива. Об этом порталу "Невские новости" сообщили в аппарате Смольного, представители вице-губернаторов Максима Соколова и Евгения Елина.

Стало известно, что Петербург на днях получил новый белорусский автобус на газомоторном топливе, который в декабре 2020 года будет в тестовом режиме работать на улицах Северной столице.

Информацию портала "Фонтанка" о возможном закрытии центра для транспорта на бензине никто из них не подтвердил. Предполагалось, что власти Петербурга могут запретить въезд в исторический центр города автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями. Эта мера может быть включена в соглашение правительства Петербурга с "Газпромом", предположило издание.

В рамках подготовки новой транспортной модели обслуживания пассажиров Петербург переходит на экологически чистые виды общественного транспорта – современный электротранспорт и автобусы на газомоторном топливе. Переход состоится в июле 2022 года.

До конца 2020-го года на маршруты общественного транспорта в Петербургу должны выйти более 200 современных автобусов.

Ранее стало известно, что из-за второй волны коронавируса центр Петербурга может фактически остаться без ночной подсветки. Вопрос находится на стадии обсуждения.

Фото: Piter.tv