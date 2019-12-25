Петербург переходит на экологически чистые типы общественного транспорта

Переход завершится в июле 2022 года.

В рамках подготовки новой транспортной модели обслуживания пассажиров, Петербург переходит на экологически чистые виды общественного транспорта – современный электротранспорт и автобусы на газомоторном топливе. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Переход состоится в июле 2022 года, на данный момент идет обкатка новых маршрутов, отслеживание пассажиропотока. На основе полученных данных будет утверждена новая маршрутная сеть. Уже в 2021 году на маршрутах будут работать около полутора тысяч единиц экологически чистого общественного транспорта.

Новая модель транспортного обслуживания пассажиров, которую реализует Петербург, предусматривает и переход на качественно новые принципы работы с перевозчиками. Все транспортные средства, которые используют перевозчики, должны соответствовать самым современным нормам комфорта, безопасности и экологичности.

Электробус №18 перевез 4 млн пассажиров за два года.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранс"