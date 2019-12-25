Электробус №18 перевез 4 млн пассажиров за два года

Продленный маршрут сразу стал востребованным.

Ровно два года назад по проспекту Маршала Блюхера поехали первые троллейбусы с увеличенным автономным ходом, иначе известные как электробусы. Маршрут №18 протянулся от станции метро "Лесная" до железнодорожной станции "Ручьи", за два года работы такие электробусы перевезли около 3,8 млн пассажиров.

Маршрут между Калининским и Выборгским районами оказался востребованным, до продления трассы обычные троллейбусы перевозили за год всего 370 тысяч человек. От "Ручьев" электробусы теперь возят петербуржцев по улице Руставели, проспектам Пискаревскому,Мечникова, Кондратьевскому и Маршала Блюхера, необорудованному электросетями, по Кантемировской улице до конечной "Площадь Академика Климова".

Ранее мы писали, что Мурино и Парнас может соединить легкорельсовый трамвай.

Фото: пресс-служба "Горэлектротранс"