Мурино и Парнас может соединить легкорельсовый трамвай

Транспорт предполагается пустить от станции метро "Девяткино" через Бугры.

Мурино и Парнас может соединить линия легкорельсового трамвая. Как рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти, транспорт предлагает запустить компания "Арсенал", проект обсудили на совещании у зампреда правительства.

Предположительно, трамай пустят на Парнас от станции метро "Девяткино" через Бугры. Отмечается, что застройщика волнует вопрос о том, примет ли Петербург пассажиропоток с этой линии и даст ли использовать собственные депо и сети.

Кроме того, проект компании предполагает рост жилой застройки в Буграх, однако в правительстве подчеркнули, что поля на границе Мурино и Бугров не годятся для жилья и могут быть только переведены в рекреацию. В связи с этим, инициаторы проекта отправились на его доработку.

Также мы рассказывали, что группа "Синара" снабдит трамваями Skoda линию Купчино-Славянка в Петербурге.

Фото: Piter.TV