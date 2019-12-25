Группа "Синара" снабдит трамваями Skoda линию Купчино-Славянка в Петербурге

В современном транспорте будут кондиционеры, зарядные станции и сеть WI-FI.

Группа "Синара" поставит на трамвайную линию "Купчино-Шушары-Славянка" новейшие трамваи Skoda. Об этом сообщается в пресс-службе Газпромбанка, который подписал с Синарой, ГК "АБЗ-1" и ООО "БалтНедвижСервис" предварительные условия сотрудничества.

Отмечается, что "БалтНедвижСервис" реализует проект по созданию и использованию упомянутой трамвайной сети, которая пройдет по Фрунзенскому и Пушкинскому районам города. В трамваях ожидаются низкие полы, кондиционеры, зарядные станции и сеть WI-FI. "Синара" сотрудничает с чешским машиностроительным концерном Skoda Transportation, компания станет поставщиком подвижного состава. В дальнейшем "Шкода" будет также обслуживать свои детища по технической части.

Ранее мы рассказывали, что Средне-Невский судостроительный завод обновят за 490 млн рублей

Фото:skoda.cz