Средне-Невский судостроительный завод обновят за 490 млн рублей

Работами займется ООО "Строительная компания ЮНИТ".

Средне-Невский судостроительный завод нашел подрядчика для собственной реконструкции. Согласно данным с сайта госзакупок, работами займется ООО "Строительная компания ЮНИТ".

Организация оказалась единственным участником конкурса, она модернизирует завод на 490 с небольшим миллионов рублей. Отмечается, что реконструкцию и техническое перевооружение производственных мощностей проведут в 3-8 пролетах блока корпусных цехов. В ходе реконструкции компания проведет капитальный ремонт, снесет объект и заново его отстроит.

Также мы сообщали, что в 2021 году в Петербурге появится завод электроники.

Фото: Объединенная судостроительная корпорация