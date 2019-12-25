В 2021 году в Петербурге появится завод электроники

В производство готовы вложить 500 млн рублей.

В 2021 году в Петербурге построят завод по производству электронных компонентов. По информации ТАСС, компания "Макро ЕМС" вложит в строительство 500 миллионов рублей, старт работ намечен на 5 августа.

Площадь предприятия.которое планируют разместить в промзоне Обухово, составит более 4 тысяч "квадратов". На заводе будут изготавливать медицинское, серверное, телекоммуникационное оборудование, а также наладят производство автокомпонентов. Отмечается, что в Обухово уже есть завод, выпускающий электронную продукцию, а новое предприятие позволит нарастить производственные мощности и создать несколько десятков рабочих мест.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге появится нейрохирургический комплекс за почти 7 миллиардов рублей.

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