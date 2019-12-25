В Петербурге появится нейрохирургический комплекс за почти 7 миллиардов рублей

В пятницу, 24 июля, стало известно, что в Петербурге найдена фирма, которая займется строительством нейрохирургического комплекса.
Столичное предприятие построит научно-клинический комплекс для Центра имени Алмазова за 6,99 млрд рублей. Сообщается, что на конкурс подала заявку только эта фирма. Новый комплекс появится на Заповедной улице в 2023 году. Также центр планирует одновременно построить научно-образовательный комплекс на Коломяжском за 5,3 млрд рублей.
Ранее мы писали, что петербургские врачи провели уникальную лазерную операцию по удалению опухоли на гортани.
Фото: almazovcentre.ru
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