В Петербурге появится нейрохирургический комплекс за почти 7 миллиардов рублей

Комплекс появится в 2023 году.

В пятницу, 24 июля, стало известно, что в Петербурге найдена фирма, которая займется строительством нейрохирургического комплекса.

Столичное предприятие построит научно-клинический комплекс для Центра имени Алмазова за 6,99 млрд рублей. Сообщается, что на конкурс подала заявку только эта фирма. Новый комплекс появится на Заповедной улице в 2023 году. Также центр планирует одновременно построить научно-образовательный комплекс на Коломяжском за 5,3 млрд рублей.

Ранее мы писали, что петербургские врачи провели уникальную лазерную операцию по удалению опухоли на гортани.

Фото: almazovcentre.ru