  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургские врачи провели уникальную лазерную операцию по удалению опухоли на гортани
Сегодня, 14:45
93
nastya960

Петербургские врачи провели уникальную лазерную операцию по удалению опухоли на гортани

0 0

Пациент после операции чувствует себя хорошо.

Врачи НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова выполнили СО2-лазерную операцию – альтернативу лучевому лечению. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Накануне кандидат медицинских наук Замира Раджабова прооперировала 66-летнего пациента из Армавира с диагнозом "плоскоклеточный рак правой голосовой складки первой стадии". Благодаря лазерной технологии получилось не допустить отека гортани. 

Пациент после операции чувствует себя хорошо. Подобная операция была впервые проведена в этом году, лечение проводят за счет субсидий.

Ранее в Центре Алмазова провели редкую операцию на сердце пациенту.

Фото: пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова

Теги: онкология, операция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии