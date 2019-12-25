Петербургские врачи провели уникальную лазерную операцию по удалению опухоли на гортани

Пациент после операции чувствует себя хорошо.

Врачи НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова выполнили СО2-лазерную операцию – альтернативу лучевому лечению. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Накануне кандидат медицинских наук Замира Раджабова прооперировала 66-летнего пациента из Армавира с диагнозом "плоскоклеточный рак правой голосовой складки первой стадии". Благодаря лазерной технологии получилось не допустить отека гортани.

Пациент после операции чувствует себя хорошо. Подобная операция была впервые проведена в этом году, лечение проводят за счет субсидий.

Ранее в Центре Алмазова провели редкую операцию на сердце пациенту.

Фото: пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова