В Центре Алмазова провели редкую операцию на сердце пациенту

Пациенту вживили искусственный левый желудочек сердца российского производства "АВК-н".

Специалисты Центре Алмазова провели редкую сочетанную операцию на сердце у 56-летнего пациента, прибывшего из Оренбурга. Пациенту была произведена имплантация искусственного левого желудочка сердца и протезирование аортального клапана. Об этом сообщила пресс-служба Центра Алмазова.

Операцию проводил заслуженный врач России Михаил Гордеев. Пациента доставили из Оренбурга вертолетом санавиации. Мужчина после обследования находился в листе ожидания на трансплантацию сердца, но его состояние ухудшилось. Было принято решение применить искусственный левый желудочек сердца российского производства "АВК-н".

Сейчас пациент находится в реанимации, он хорошо перенес операцию. Скоро оренбуржца снова включат в список ожидания на трансплантацию сердца.

Ранее нейрохирурги Центра Алмазова удалили беременной огромную опухоль мозга.

Фото: пресс-служба ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России