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Нейрохирурги Центра Алмазова удалили беременной огромную опухоль мозга
Сегодня, 17:44
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Нейрохирурги Центра Алмазова удалили беременной огромную опухоль мозга

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Сейчас жизни женщины и ее малышу ничто не угрожает.

Нейрохирурги национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова в Петербурге удалили беременной женщине большую опухоль мозга. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Женщину на 29 неделе беременности доставили на самолете из Псковской области в Петербург. В конце июня она сообщила врачу по месту жительству о том, что она испытывает тошноту, рвоту и судорожные припадки. МРТ показало, что у девушки менингиома в области правой лобной доли головного мозга.   

Совместно с псковскими специалистами было решено перевести пациентку в Центр им. Алмазова, где ей срочно провели операцию. 

Жизнь женщине удалось спасти благодаря вовремя проведенной операции. Остается надеяться, что теперь она вовремя родит здорового ребенка, а мы со своей стороны приложим для этого все усилия.

сказал директор клиники Центра Алмазова Эдуард Комличенко. 

Далее женщина будет проходить обследование по месту жительства. Жизни мамы и малыша ничего не угрожает. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд обязал "Академию пластической хирургии" выплатить клиенту 1,3 млн рублей за испорченный нос. 

Фото: almazovcentre.ru

Теги: операция, опухоль мозга, центр алмазова
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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