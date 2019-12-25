Нейрохирурги Центра Алмазова удалили беременной огромную опухоль мозга

Сейчас жизни женщины и ее малышу ничто не угрожает.

Нейрохирурги национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова в Петербурге удалили беременной женщине большую опухоль мозга. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Женщину на 29 неделе беременности доставили на самолете из Псковской области в Петербург. В конце июня она сообщила врачу по месту жительству о том, что она испытывает тошноту, рвоту и судорожные припадки. МРТ показало, что у девушки менингиома в области правой лобной доли головного мозга.

Совместно с псковскими специалистами было решено перевести пациентку в Центр им. Алмазова, где ей срочно провели операцию.

Жизнь женщине удалось спасти благодаря вовремя проведенной операции. Остается надеяться, что теперь она вовремя родит здорового ребенка, а мы со своей стороны приложим для этого все усилия. сказал директор клиники Центра Алмазова Эдуард Комличенко.

Далее женщина будет проходить обследование по месту жительства. Жизни мамы и малыша ничего не угрожает.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд обязал "Академию пластической хирургии" выплатить клиенту 1,3 млн рублей за испорченный нос.

Фото: almazovcentre.ru