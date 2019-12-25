Суд обязал "Академию пластической хирургии" выплатить клиенту 1,3 млн рублей за испорченный нос

Экспертиза показала, что проведенная на носу операция действительно не принесла должного результата.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что суд Петербурга обязал "Академию пластической хирургии" выплатить клиенту 1,3 млн рублей за испорченный нос. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

Согласно данным, петербурженка обратилась в клинику 21 сентября 2017 года с жалобами на искривление носа и перегородки. В. итоге медики клиники предложили девушке оперативное вмешательство. За операцию девушка заплатила 230 тысяч рублей. Однако петербурженку не удовлетворил результат и она обратилась в суд.

Девушка потребовала через суд взыскать с клиники 230 тысяч рублей за некачественную услугу, 500 тыс. рублей на устранения последствий, 3 млн рублей за моральный вред. Также она запросила неустойку в 3 % от цены услуги в размере 2 241 450 рублей и штраф в пользу потребителя в 50 %.

В итоге суд приговорил клинику "Академия пластической хирургии" выплатить экс-пациентке компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей, вернуть 230 тысяч за операцию, выделить на устранение недостатков 130 450 тысяч на устранение недостатков. Также девушке выплатят 25 тыс. рублей неустойки и к штрафу в пользу потребителя в размере 505 225 рублей.

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