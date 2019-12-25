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В Петербурге от коронавируса вылечились более 17 тысяч человек
Сегодня, 9:05
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nastya960

В Петербурге от коронавируса вылечились более 17 тысяч человек

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Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировали 23 954 случая заражения COVID-19.

Более 17 тысяч жителей Петербурга выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил городской оперштаб.

Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировали 23 954 случая заражения COVID-19. Умерло 1105 человек, выздоровело 17 056 человек.

На данный момент в Петербурге сняты многие ограничения, уже работают парки и скверы, спортивные и детские площадки. Ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей на летних верандах. В начале июня открыли кладбища, храмы, непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала не более 400 квадратных метров, автосалоны и офисы строительных компаний. В середине месяца работу возобновили парикмахерские, бани, мебельные магазины.  

Специалисты рассказали, как часто петербуржцам нужно сдавать тест на коронавирус.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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