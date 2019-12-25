Специалисты рассказали, как часто петербуржцам нужно сдавать тест на коронавирус

Медработники проходят тестирование раз в неделю.

Во вторник, 30 июня, стало известно о том, как часто петербуржцам нужно сдавать тест на коронавирус. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Комитета по здравоохранению города Лариса Соловьева.

По словам Соловьевой, тем горожанам, которые не чувствуют характерных признаков заболевания COVID-19, от тестировании можно отказаться. Однако тем, кто испытывает недомогание следует провериться. Также тесты нужно сдать тем петербуржцам, которые собираются в санатории.

Отмечается, что все медработники проходят тестирование раз в неделю. Горожанам напоминают, что сдать тест можно в поликлинике по направлению врача.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно, почему тесты могут не показать коронавирус.

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