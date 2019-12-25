Стало известно, почему тесты могут не показать коронавирус

Эксперт предполагает, что ошибка теста может быть вызвана из-за неправильного забора биоматериала.

Глава вирусологического центра Петербурга в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что основная проблема диагностики коронавируса заключается в том, что в лабораториях неправильно забирают биоматериал.

По мнению специалиста, 90% проблем приходиться именно на взятие биоматериала. Некоторые берут его из носоглотки, погружаясь всего на сантиметр, когда надо практически на десять.

Помимо этого, Комздрав напоминает, что покупать тесты на коронавирус или антитела в интернете недопустимо. В любом случае лучше обращаться к врачу.

Ранее мы писали, что более 40 медработников из Кронштадта не получили полные "коронавирусные" выплаты.

Фото: pixabay