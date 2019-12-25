Более 40 медработников из Кронштадта не получили полные "коронавирусные" выплаты

Руководство удержало налог на доходы физических лиц при начислении выплат.

Более 40 медицинских работников из кронштадтской поликлиники №74 остались без полных выплат за особые условия труда. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, все врачи и медсестры работали с пациентами с коронавирусной инфекцией.

Как выяснилось, при начислении стимулирующих выплат руководство поликлиники удержало налог на доходы физических лиц, из-за чего 41 сотрудник получил неполные выплаты. Недостаток средств составил порядка 256 тысяч рублей. Прокуратура помогла медработникам добиться дополучения денег.

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Фото: Piter.TV