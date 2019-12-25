В Петербурге увеличили размер минимального пособия по безработице

С 1500 рублей он поднялся до 4500 рублей.

Правительство России увеличило размер минимального пособия по безработице. Как сообщили в пресс-службе Смольного 25 июня, выплата поднялась с 1500 рублей до 4500 рублей на три месяца (с мая по июль 2020 года).

Отмечается, что состоящим на учете в службе занятости безработным, у которых истек срок получения пособия после 1 марта, с 13 июня выплату продлят на три месяца в прежнем размере. Бывшим индивидуальным предпринимателем положен максимальный размер пособия в размере чуть более 12 тысяч рублей на три месяца. Повышенное пособие получат и уже имеющие статус безработного бывшие предприниматели, и только вставшие на учет.

Кроме того, все безработные летом получат доплату в три тысячи рублей на каждого ребенка вместе с пособием. Получить ее может один из родителей. Дополнительных документов для перерасчета пособия или продления ее срока не нужно, отметили в Смольном.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти проживают свыше 10 000 самозанятых.

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