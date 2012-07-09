В Петербурге зарегистрировали 9,7 тыс. безработных в августе

Растет число официальных безработных.

В августе в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 9,7 тыс. безработных. Это на 400 человек больше, чем месяцем ранее. В Ленинградской области безработных насчитали 2,3 тыс., тогда как в июле их было 2,2 тыс. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Средняя зарплата петербуржцев в июне составила 128 тыс. руб., в июле показатель снизился до 117,3 тыс. руб. В Ленинградской области доходы также сократились — с 97 тыс. руб. в июне до 96 тыс. руб. в июле.

Самые высокие зарплаты в Петербурге в июле зафиксированы у работников добывающей отрасли — 276 тыс. руб., в финансовом и страховом секторах — 192 тыс. руб., а также в сфере информации и связи — 178 тыс. руб.

В Ленобласти лидерами по уровню дохода стали сотрудники финансовых и страховых компаний — 147,7 тыс. руб., специалисты в области информации и связи — 123,5 тыс. руб., а также занятые в научно-технической сфере — 118,7 тыс. руб.

Фото: Unsplash (Brooke Cagle)