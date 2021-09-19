В начале осени зумеры разместили 15% от всех резюме в Петербурге

Среди субъектов Северо-Западного федерального округа самые крупные зарплатные ожидания отмечены в Ленинградской области (68,7 тыс. рублей) и Мурманской области (63,5 тыс.).

После завершения летних каникул молодые специалисты массово выходят на рынок труда. Согласно статистике hh.ru, одной из крупнейших платформ рекрутинга в России, в августе 2025 года поколение Z создало более 303 тысяч новых резюме, что на 11% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. За первую половину сентября количество размещенных резюме молодежью достигло отметки в 148 тысяч — примерно половина от объемов предыдущего месяца.

В августе основную долю предложений составили вакансии в секторе продаж и клиентского сервиса — 50,7 тыс. анкет, показавших рост на 11%. Второе место заняла отрасль информационных технологий с показателем в 45,4 тыс. резюме, увеличившись на 25% относительно августа 2024-го. Третье место заняло направление рабочего персонала — 37,6 тыс. резюме (+9%). Немногим ниже расположились сферы бытового и сервисного персонала — 35,6 тыс. резюме (+4%), а замыкали список транспортные и логистические направления — 30,4 тыс. резюме (+8%).

Первые недели сентября подтвердили тенденции августа: молодежь сохраняет высокую активность в аналогичных областях занятости. В частности, сфера информационных технологий продемонстрировала значительный прирост, охватывая уже 57% от итогового показателя сентября прошлого года.

Анализ первых недель сентября показывает, что наибольший интерес среди молодых профессионалов вызывает работа в продажах и обслуживании клиентов (8% резюме), администрации и разработке программного обеспечения (по 4%). По 3% вакансий приходится на специальности упаковщика и комплектовщика, оператора кол-центра, официанта и бармена, дизайнера и художника. Завершают рейтинг учительские должности, рабочие универсалы и маркетологи (по 2%).

Главные места концентрации молодых кандидатов находятся в крупных городах и экономически благополучных регионах. Так, лидером по количеству размещённых резюме остается столица — Москва (35% резюме), за которой следует Санкт-Петербург (15%), Московская область (7%) и Краснодарский край (6%). Доля резюме из Свердловской области и Республики Татарстан достигает 5%.

Медианная заработная плата молодых работников в среднем по России составила 69,7 тыс. рублей. Впрочем, региональные различия весьма ощутимы. Наиболее амбициозные требования предъявляются в Москве, где медиана ожидаемой заработной платы достигла 95,6 тыс. рублей. Высокие уровни ожиданий зафиксированы также в ЯНАО и Московской области (по 80,3 тыс.), Магадане и Чукотке (по 80 тыс.). Среди лидеров также Санкт-Петербург (79,2 тыс.), Сахалин (79,1 тыс.), Камчатка (74,2 тыс.), Приморье (70,2 тыс.) и Татарстан (70,1 тыс.).

Среди субъектов Северо-Западного федерального округа самые крупные зарплатные ожидания отмечены в Ленинградской области (68,7 тыс. рублей) и Мурманской области (63,5 тыс.). Самый низкий порог запросов наблюдается в Псковской, Архангельской, Новгородской областях и Республике Коми.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура озвучила петербуржцам новые условия трудоустройства подростков.

Фото: Unsplash (Brooke Cagle)