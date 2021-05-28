Более 24 тысяч петербурженок нашли работу с помощью Службы занятости в 2025 году

Успешно трудоустроились 54 процента обратившихся соискательниц. Женский клуб помог трети участниц пройти обучение и найти место, а восемь человек открыли собственное дело.

Служба занятости Петербурга активно помогает женщинам в поиске работы. В 2025 году успешно трудоустроились около 24,6 тысячи петербурженок, что составляет 54 процента от общего числа обратившихся соискательниц. Одним из инструментов, способствующих этому процессу, стал Женский клуб. Он помогает петербурженкам преодолеть неуверенность после перерыва в карьере и вернуться на рынок труда.

Более тысячи женщин приняли участие в мероприятиях клуба в прошлом году. Около трети из них прошли обучение и нашли работу, а восемь человек открыли собственное дело после мотивационных встреч. Клуб организовал 14 тематических встреч с психологами, медиками и экспертами в индустрии красоты. Участницы получали ценные советы по самореализации и карьерному росту.

Более 500 женщин приняли участие в вебинарах по трудоустройству, а около 400 посетили творческие мастер-классы. Следующее мероприятие, которое организует Женский клуб, – ярмарка вакансий "Профессиональный мир женщин". Она состоится 24 марта в историческом центре города.

Участницы смогут пообщаться с 30 работодателями из сфер красоты, искусства, медицины и образования. Также предусмотрена возможность консультации с психологами и профориентологами. Кроме того, состоится встреча Женского клуба с известными артистами и писателями.

Фото: Piter.tv