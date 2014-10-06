Сервисы доставки в Петербурге испытывают нехватку 10 тысяч курьеров

Дефицит кадров связывают с замещением мигрантов и увеличением числа заказов.

Сервисы доставки в Санкт-Петербурге испытывают серьезный дефицит курьеров. По данным на 24 марта, компаниям требуется не менее 10 тыс. дополнительных сотрудников для сбалансирования цен и возвращения к докризисному уровню.

Как сообщил глава ассоциации "МАКС" Александр Митюков, с 2024 года спрос на курьеров в городе увеличился на 870%. В настоящий момент в этой сфере заняты более 65 тыс. человек, тогда как в июле 2025 года их насчитывалось около 60 тыс. У ряда крупных сервисов численность персонала продолжает расти на 15–25%, однако этого недостаточно для покрытия потребностей.

Эксперт связал сложившуюся ситуацию с общим ростом популярности доставки, а также с необходимостью замещения мигрантов, которые ранее работали по патентам. Их место занимают граждане России, но они, как правило, трудятся меньше часов, что усугубляет кадровый голод.

На фоне дефицита сервисы усилили конкуренцию за работников: компании предлагают бонусы и повышают заработные платы. В настоящее время средний доход курьеров достигает 120 тыс. рублей в месяц. Одновременно выросла и стоимость доставки — в отдельных случаях цены увеличились вдвое. При этом участники рынка отмечают, что повышение тарифов не снизило спрос: количество заказов продолжает неуклонно расти.