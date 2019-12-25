В Ленобласти проживают свыше 10 000 самозанятых

Многие из них уже получили выплаты, предусмотренные во время эпидемии.

На данный момент в 47-ом регионе проживают более 10 000 самозанятых. Об этом сообщила глава комитета малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай в ходе заседания областного правительства.

По словам руководителя, за прошлый год и за 5 месяцев 2020 года наибольший прирост отмечен во Всеволожском, Гатчинском, Сланцевском, Тосненском районах. Меньше всего "самостоятельных" работников в Лужском, Подпорожском и Киришском районах.

Кроме того, было отмечено, что выплаты по коронавирусу в размере 5-7 тысяч на каждого несовершеннолетнего ребенка получили уже 1325 самозанятых. За повторным получением обратились примерно 600 человек.

Ранее мы рассказали о том, что более 2 миллиардов рублей пошло на благоустройство в Ленинградской области.

Фото: ВКонтакте / pravitelstvo_lenobl