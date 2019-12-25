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Более 2 миллиардов рублей пошло на благоустройство в Ленинградской области
Сегодня, 16:32
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Более 2 миллиардов рублей пошло на благоустройство в Ленинградской области

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Особое внимание уделили территориям моногородов.

В 2020 году на благоустройство территории Ленинградской области было выделено 2 миллиарда 150 миллионов рублей. Об этом объявил председатель регионального комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Тимков в ходе заседания областного правительства.

Глава ведомства отметил, что наибольшее внимание было уделено моногородам, к которым относятся Ивангород, Пикалёво, Шлиссельбург. Проекты на этих территориях реализуются с разной скоростью, но обязательно будут выполнены.

Ранее мы рассказали о том, что Александр Дрозденко призвал наградить причастных к борьбе с коронавирусом.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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