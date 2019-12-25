Александр Дрозденко призвал наградить причастных к борьбе с коронавирусом

Глава региона напомнил, что об окончании эпидемии говорить еще рано.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко озвучил поручение о награждении людей, участвовавших в противостоянии эпидемии коронавируса. Об этом глава региона распорядился в ходе заседания областного Правительства.

Согласно инициативе Дрозденко, знаки отличия "За вклад в развитие Ленинградской области" и почетные грамоты уже вручены руководителю областного Роспотребнадзора Ольге Историк, руководителю комитета по здравоохранению Сергею Вылегжанину и ряду других представителей власти.

Также губернатор отметил, что инфекция ещ не побеждена окончательно и работа активно продолжается.

Ранее мы рассказали о том, что владелец сети аптек предоставит Ленобласти 39 машин "скорой".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области