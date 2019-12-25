Александр Дрозденко призвал наградить причастных к борьбе с коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко озвучил поручение о награждении людей, участвовавших в противостоянии эпидемии коронавируса. Об этом глава региона распорядился в ходе заседания областного Правительства.
Согласно инициативе Дрозденко, знаки отличия "За вклад в развитие Ленинградской области" и почетные грамоты уже вручены руководителю областного Роспотребнадзора Ольге Историк, руководителю комитета по здравоохранению Сергею Вылегжанину и ряду других представителей власти.
Также губернатор отметил, что инфекция ещ не побеждена окончательно и работа активно продолжается.
Ранее мы рассказали о том, что владелец сети аптек предоставит Ленобласти 39 машин "скорой".
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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