Владелец сети аптек предоставит Ленобласти 39 машин "скорой"

Цена контракта составит 249,6 миллионов рублей.

Компания ООО "БСС" с бизнесменом Эдуардом Захрабековым выиграла тендер на поставку машин скорой медицинской помощи в больницы 47-ого региона. Информация об этом появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Победителя и единственного участника объявил областной комитет по здравоохранению. С компанией, которая профилируется на торговле фармацевтической продукцией, заключат контракт на 249,6 млн рублей. Согласно документу, ООО "БСС" поставит 39 машин в 2020 и 2021 году.

Отметим, что Захрабеков также выступает учредителем 29 юридических лиц и владельцем сети аптек "Алоэ".

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Фото: Piter.TV