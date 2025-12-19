В Госдуме призвали увеличить пособия по безработице для предпенсионеров

По словам Миронова, работодатели отказывают таким людям в трудоустройстве из-за разного рода опасений.

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал увеличить пособия по безработице для предпенсионеров. Его слова приводит телеканал "360".

Миронов отметил, что люди предпенсионного возраста, у которых нет работы, до момента трудоустройства или выхода на пенсию должны получать повышенные пособия. С такой инициативой выступали депутаты его партии "Справедливая Россия", но законопроект был отклонен.

Он также добавил, что до четверти работодателей отказывают таким людям в трудоустройстве из-за опасений, что те будут часто уходить на пенсию и станут балластом. По словам Миронова, законопроект отклонили, сославшись на то, что на него в бюджете нет денег.

Ранее в Госдуме призвали избавить школьников от "сюрпризов ЕГЭ".

Фото: Piter.tv