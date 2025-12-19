В Госдуме призвали избавить школьников от "сюрпризов ЕГЭ"

По словам депутата, любые изменения в системе экзаменов нужно внедрять заранее.

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал избавить школьников от так называемых "сюрпризов ЕГЭ". Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам депутата, с подачи чиновников даже правильные изменения в системе экзаменов становятся ударом для детей и их родителей. Так он прокомментировал новые списки вступительных испытаний, которые утвердили вузы. Он призвал задаться вопросом, почему серьезные изменения вводят посреди учебного года, когда до ЕГЭ всего несколько месяцев.

Миронов отметил, что школьных знаний не бывает достаточно для успешной подготовки к экзаменам. Депутат подчеркнул, что чиновники так и не привели ЕГЭ в соответствие с учебной программой. Он добавил, что любые изменения в системе экзаменов нужно внедрять заранее.

Фото: Piter.tv