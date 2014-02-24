Неделя отказа от табака стартовала в Петербурге

Разоблачить миф о безвредности вейпов и кальянов поможет информационная кампания – она пройдет в рамках Недели на ТВ, радио и в социальных сетях.

В Петербурге 26 мая стартовала Неделя отказа от табака, приуроченная ко Всемирному дню без табака, который отмечается 31 мая. Главная цель – донести до горожан информацию о вреде никотинсодержащей продукции, сообщили в Смольном.

В последние годы в целом по РФ отмечается распространение вейпов, электронных сигарет, продуктов нагревания табака, кальянов и бездымного табака. Их потреблению, по данным администрации Северной столицы, способствует агрессивный маркетинг со стороны производителей, нацеленный, на подростков и молодежь.

Здоровье петербуржцев – один из 10 приоритетов развития нашего города на ближайшие годы. Мы достигли определенных успехов в борьбе с курением. Однако перед нами встают новые вызовы – такие, как вейпы и электронные сигареты. Они несут особую угрозу для молодых петербуржцев, принимающих их за безопасную альтернативу табаку. Городское правительство и медики проводят информационно-профилактические мероприятия, чтобы развеять эти заблуждения и уберечь подрастающее поколение от опасных последствий, связанных с употреблением никотина. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Разоблачить миф о безвредности вейпов и кальянов поможет информационная кампания – она пройдет в рамках Недели на ТВ, радио и в социальных сетях.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка предстанет перед судом за незаконный оборот более 800 пачек контрафактных табачных изделий.

Фото: pxhere