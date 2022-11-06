Петербурженка предстанет перед судом за незаконный оборот более 800 пачек контрафактных табачных изделий

Запрещённая законом продукция была обнаружена и конфискована полицией.

Красносельская прокуратура завершила утверждение обвинительного заключения по уголовному делу, возбужденному в отношении 60-летней женщины, проживающей в районе. Ей предъявлены обвинения по части 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за приобретение и продажу товаров и продукции без соответствующей обязательной маркировки.

Следствием установлено, что подозреваемая не позже августа 2024 года купила более 800 упаковок сигарет, не имеющих необходимых акцизных марок. Эти изделия она собиралась реализовать через магазин, расположенный по адресу улица Партизана Германа, дом 9, корпус А.

Запрещённая законом продукция была обнаружена и конфискована полицией. Общая оценочная стоимость нелегального табака составила более 105 тысяч рублей.

Теперь уголовное дело передано в Красносельский районный суд для судебного разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге перед судом предстанет мигрант, предложивший полицейскому взятку 1 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV