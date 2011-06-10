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В Петербурге перед судом предстанет мигрант, предложивший полицейскому взятку 1 тыс. рублей
Сегодня, 16:52
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В Петербурге перед судом предстанет мигрант, предложивший полицейскому взятку 1 тыс. рублей

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Иностранец хотел избежать привлечения к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта. Ему вменяют ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), рассказали в надзорном ведомстве 20 мая. 

Обвиняемый в феврале, находясь на переднем пассажирском сидении в патрульном автомобиле ДПС, с целью избежать привлечения к ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ передал полицейскому взятку в размере 1 тыс. рублей. После предупреждения от должностного лица об ответственности за дачу взятки, иностранец открыл перчаточный ящик и положил туда деньги. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщили о том, что в Луге мужчина подозревается в покушении на дачу взятки в размере 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: взятка, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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