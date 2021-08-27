В Луге 49-летний мужчина подозревается в покушении на дачу взятки в размере 100 тысяч рублей

Он положил в бардачок в полицейской машине 100 тысяч рублей.

В Луге мужчина подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику уголовного розыска. Об этом рассказали в СК по Ленобласти.

Следственным отделом в отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Следствием установлено, что 19 мая 2025 года подозреваемый, находясь в служебном автомобиле, передал взятку в сумме 100 тысяч рублей оперуполномоченному отдела уголовного розыска ОМВД России по Лужскому району, положив деньги в бардачок автомобиля. Взятку он предложил за заведомо незаконное бездействие, выраженное в непроведении процессуальной проверки и непривлечении его к уголовной ответственности. Сотрудник полиции взятку не принял.

Подозреваемый задержан. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее пьяный водитель попытался дать взятку в 56 тыс. рублей инспектору ДПС в Ленобласти.

Фото: Piter.tv