Пьяный водитель попытался дать взятку в 56 тыс. рублей инспектору ДПС в Ленобласти

Мужчина положил деньги на панель лобового стекла служебного авто, однако полицейский взятку не принял.

В Волховском районе 52-летний мужчина подозревается в даче взятки должностному лицу. Злоумышленнику вменяют ч. 3 ст. 291 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Следствие установило, что 21 апреля подозреваемый в служебном автомобиле ДПС ГИБДД передал 56 тыс. рублей инспектору ДПС ОВ ДПС ГАИ ОМВД России по Волховскому району за непривлечение к административной ответственности. Мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Он положил деньги на панель лобового стекла служебного авто, однако полицейский взятку не принял.

Следствие направило ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти