Лучший друг или подруга есть у 7 из 10 петербуржцев

Многие представители различных профессий имеют друзей из той же отрасли. Например, логисты дружат с другими логистами, аналитики — с аналитиками, а воспитатели — с воспитателями.

Представители некоторых профессий чаще всего имеют лучших друзей в своей же сфере деятельности. К таким профессиям относятся логисты, аналитики и программисты. Эти выводы были сделаны на основе опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы Superjob среди экономически активного населения Петербурга.

Большинство петербуржцев (7 из 10) заявили о наличии у них лучшего друга. Молодежь в возрасте до 34 лет сообщила о лучших друзьях чаще остальных возрастных категорий (78%). Также число тех, у кого есть лучший друг, возрастает с ростом уровня дохода: среди людей, зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц, 65% имеют друзей, а среди тех, кто получает от 100 тысяч рублей, таких 72%.

Среди менеджеров по логистике о наличии настоящих друзей заявили 86%. Среди дизайнеров и операторов кол-центров такие друзья есть у 82% опрошенных. Однако среди программистов о наличии лучших друзей рассказали только 54%, а среди администраторов и маркетологов — по 61%. Выражение "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты" справедливо и для профессиональной среды. Многие представители различных профессий имеют друзей из той же отрасли. Например, логисты дружат с другими логистами, аналитики — с аналитиками, а воспитатели — с воспитателями. Специалисты по работе с клиентами и медсестры также предпочитают дружить с коллегами. Учителя чаще всего находят друзей среди учителей. Дизайнеры обычно дружат с теми, кто работает в рекламе. HR-менеджеры поддерживают дружеские отношения с бухгалтерами, а специалисты по продажам и снабжению — с юристами. Системные администраторы предпочитают дружить с программистами.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")