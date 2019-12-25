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В Петербурге 37% работодателей вакцинируют сотрудников
Сегодня, 11:04
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В Петербурге 37% работодателей вакцинируют сотрудников

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А 9% закупили медицинские маски, 5% практикуют очистку воздуха.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди работодателей и выяснил, что 37% из них вакцинируют сотрудников. Данными поделились с Piter.TV 9 октября.

Также отмечается, что 34% работодателей в этом году не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах. А 9% закупили медицинские маски, 5% практикуют очистку воздуха, 4% надеются на народные средства. 

Опрос представителей экономически активного населения показал, что только 29% считают необходимым ежегодно делать прививку от гриппа. Каждый второй против вакцинации. 

Чаще о необходимости вакцинации заявляли петербуржцы до 34 лет (30%) и те, кому больше 45 лет (32%).

Ранее на Piter.TV: как вакцинироваться от COVID-19 в Петербурге. 

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум") 

Теги: superjob, вакцинация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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