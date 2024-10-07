Как сделать вакцинироваться от COVID-19 в Петербурге

На данный момент вакцина против COVID-19 закупается поликлиниками самостоятельно, поскольку федеральные поставки прекратились с апреля 2023 года. В городе осталось около 45 тысяч доз вакцины.

Пенсионерка Ольга Вадимовна обратилась в редакцию "Петербургского дневника" с вопросом о доступности вакцины против коронавируса в поликлиниках Петербурга. Она отметила, что в условиях роста заболеваемости многие мероприятия ограничиваются или запрещаются, но вакцина отсутствует.

Редакция обратилась в Комитет по здравоохранению за разъяснением. Там сообщили, что на данный момент вакцина против COVID-19 закупается поликлиниками самостоятельно, поскольку федеральные поставки прекратились с апреля 2023 года. В городе осталось около 45 тысяч доз вакцины. Если в определенной поликлинике вакцина временно отсутствует, заявитель может обратиться в отдел здравоохранения своего района для организации вакцинации в другой поликлинике.

Редакция проверила наличие вакцины в городских поликлиниках через портал "Здоровье петербуржца". В большинстве случаев вакцина оказалась доступна. В некоторых поликлиниках Кировского, Московского и Фрунзенского районов можно было записаться на вакцинацию практически в любой день.

Стоит отметить, что в ряде регионов России наблюдается небольшой рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным на конец сентября, зарегистрировано около 355 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя отмечается в 46 регионах, причем более 16% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Вирусы гриппа встречаются редко, в основном преобладают риновирусы, вирусы COVID-19 и парагриппа.

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Фото: Piter.TV