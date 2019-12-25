Петербуржцы рассказали, как защищаются от болезней

На вопрос о том, считают ли респонденты, что вакцинация помогает бороться с эпидемиями и тяжелыми формами заболевания, 68% ответили утвердительно.

"Петербургский дневник" и портал "Единой карты петербуржца" (ЕКП) организовали очередной опрос, чтобы выяснить, как жители города относятся к вакцинации.

На вопрос о вакцинации от опасных заболеваний, таких как корь, грипп, коронавирус и других, 38% респондентов ответили, что не прививаются, 26% заявили, что стараются вакцинироваться по максимуму, 12% вакцинируются только от COVID-19, 9% – только от гриппа, 8% – только от кори, 7% – от других болезней.

В вопросе о необходимости вакцинации детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок 73% опрошенных высказались "за", 19% затруднились ответить, 8% ответили "нет". На вопрос о том, считают ли респонденты, что вакцинация помогает бороться с эпидемиями и тяжелыми формами заболевания, 68% ответили утвердительно, 22% затруднились ответить, 10% выразили противоположное мнение.

Ранее петербуржцам в Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от бешенства.

Фото: Pxhere; "Петербургский дневник"