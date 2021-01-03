Петербуржцам в Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от бешенства

Бешенство передается при укусе или попадании слюны больного животного на поврежденную кожу и слизистые.

Всемирный день борьбы с бешенством отмечался 28 сентября. По случаю в Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали о профилактике этого заболевания.

Отмечается, что бешенство – особо опасная инфекция, поражающая нервную систему. Его прогноз всегда крайне неблагоприятный: если у человека появились симптомы, исход всегда один – смерть.

Бешенство передается при укусе или попадании слюны больного животного на поврежденную кожу и слизистые. Опасаться стоит бездомных и домашних кошек и собак, лис, волков и летучих мышей.

Больное животное вялое, часто зевает, апатичное или, наоборот, агрессивное, нервное, боится воды, из пасти течет слюна.

Любое неадекватное поведение животного должно насторожить: животное может быть избыточно агрессивным, угнетенным или подозрительно дружелюбным. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

При укусе важно промыть рану водой с мылом и срочно обратиться за помощью в лечебное учреждение.

Полный курс антирабической вакцинации включает шесть инъекций. Первую прививку делают в день обращения, а далее – на 3, 7, 14, 30, 90 сутки после укуса.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге участились случаи укусов клещей.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)