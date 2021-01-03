Петербуржцам в Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от бешенства

Всемирный день борьбы с бешенством отмечался 28 сентября. По случаю в Роспотребнадзоре по Петербургу рассказали о профилактике этого заболевания.
Отмечается, что бешенство – особо опасная инфекция, поражающая нервную систему. Его прогноз всегда крайне неблагоприятный: если у человека появились симптомы, исход всегда один – смерть.
Бешенство передается при укусе или попадании слюны больного животного на поврежденную кожу и слизистые. Опасаться стоит бездомных и домашних кошек и собак, лис, волков и летучих мышей.
Больное животное вялое, часто зевает, апатичное или, наоборот, агрессивное, нервное, боится воды, из пасти течет слюна.
Любое неадекватное поведение животного должно насторожить: животное может быть избыточно агрессивным, угнетенным или подозрительно дружелюбным.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу
При укусе важно промыть рану водой с мылом и срочно обратиться за помощью в лечебное учреждение.
Полный курс антирабической вакцинации включает шесть инъекций. Первую прививку делают в день обращения, а далее – на 3, 7, 14, 30, 90 сутки после укуса.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге участились случаи укусов клещей.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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